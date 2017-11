Congo-Kinshasa: Elections en RDC - Le Conseil de sécurité ne souhaite plus de report

L'instance onusienne a demandé aux dirigeants congolais de prendre rapidement les mesures adéquates pour que le nouveau calendrier soit respecté et qu'un budget crédible pour les scrutins soit publié en urgence.

Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU suivent de près la situation sociopolitique en Républque démocratique du Congo (RDC). Ils ont publié, le 28 novembre, un communiqué dans lequel ils livrent leur vision en rapport avec l'enjeu électoral caractérisé par la récente publication par la Céni du calendrier électoral. Ils se sont félicités d'un tel dénouement qui fait suite à une série de communiqués rendus publics à l'époque, pour exiger la publication en temps voulu d'un chronogramme crédible et consensuel, conformément à l'Accord politique du 31 décembre 2016. Ce qui, aujourd'hui, est chose faite. Pour l'heure, il est question de respecter et de veiller à l'application de ce calendrier par la prise des mesures adéquates.

Pour cette instance, tout devra être fait dorénavant pour que les élections ne soient plus reportées une fois de plus comme c'était le cas en 2016 et, aujourd'hui, en 2017. Selon le Conseil de sécurité, l'échéance du 23 décembre 2018, fixée par la Céni pour l'organisation des législatives, provinciales et de la présidentielle, devra être tenue pour permettre au pays de négocier son premier transfert pacifique du pouvoir. Tout en soulignant l'importance cruciale de veiller à ce que les scrutins se tiennent effectivement à cette date, les quinze membres du Conseil de sécurité ont réaffirmé « qu'une mise en œuvre efficace et rapide de l'Accord du 31 décembre 2016 est essentielle pour un processus électoral crédible, la paix et la stabilité de la RDC, ainsi que pour soutenir la légitimité des institutions de transition ».

Concernant justement la mise en application intégrale dudit accord, le Conseil a mis une emphase particulière sur les mesures de décrispation tout en appelant à la libération des prisonniers politiques, au respect des droits de l'homme et aux libertés fondamentales avec, pour objectif déclaré, restaurer la confiance entre les acteurs impliqués et désamorcer les tensions politiques. Le Conseil de sécurité a, par ailleurs, réitéré son appel à tous les Congolais pour qu'ils œuvrent à la préservation des acquis encore fragiles sur la voie de la paix et de la stabilité de leur pays.