Burkina Faso: Macron à la centrale solaire - Le soleil s'est effectivement levé à Zagtouli

Un champ solaire de 129 000 modules PV ; 33,7 MWc, 56 GWh injectées dans le réseau SONABEL. Ce sont, entre autres, les caractéristiques de la centrale solaire photovoltaïque de Zagtouli. Cette infrastructure, la plus grande d'Afrique de l'Ouest dans son domaine, a été inaugurée par le Président du Faso et le président français, Emmanuel Macron, qui, par cet acte, a mis fin, hier 29 novembre, à sa visite de 72 heures au Burkina Faso. Après des années d'attente, «le soleil » s'est enfin levé dans ce quartier ouest de la capitale burkinabè.

L'astre du jour, malgré cette période de froid, se montre agressif en dardant sans distinction ses rayons sur les ministres, les diplomates, les députés et autres commis burkinabè et français.

C'était comme pour assener cette vérité à ceux qui en douteraient encore : le Burkina Faso dispose d'un important gisement d'énergie solaire avec un rayonnement de 5,5 kWh environ par mètre carré et par jour. Quatre drapeaux flottaient au milieu de cette centrale de 60 ha. Ce sont le rouge, vert, étoile dorée (couleurs du Faso) le bleu, blanc, rouge de la France, le bleu étoilé de l'Union européenne et le tout vert, symbole d'une nature pleine de vie. En effet, la centrale solaire photovoltaïque de Zagtouli est une œuvre commune de l'Etat burkinabè, de l'UE et de la France. Les deux dernières citées l'ont respectivement financée à hauteur de 25 et 22,5 millions d'euros, soit un coût total de 47 millions d'euros.

Un tel investissement, environ 30 milliards de francs CFA, fait que cette infrastructure, selon le DG de la Société nationale d'électricité du Burkina (SONABEL), François de Salle Ouédraogo, a des caractéristiques qui sont uniques en leur genre dans la sous-région : 33 MWc ; 129 600 panneaux pour une production annuelle de 56 GWh, représentant 5% de la production nationale. Elle est donc le point de départ de la transition énergétique dans notre pays. Ce qui ne pouvait que réjouir le n°1 français qui, depuis son arrivée au pouvoir, a pris le flambeau de la lutte contre le changement climatique face au climato-sceptique qui occupe actuellement la Maison-Blanche.

Pour Emmanuel Macron, ce projet phare traduit l'image d'une Afrique qui s'intègre dans l'agenda climat. Il va, selon lui, développer l'économie à travers des tarifs avantageux et réduire la dépendance énergétique de notre pays. Il s'est particulièrement félicité que dans cette centrale on ait des produits français, espagnols, allemands et portugais avec la participation de l'expertise burkinabè. La perspective de la réduction de 26 000 tonnes de CO2 par an a fini par forcer l'admiration de l'occupant de l'Elysée, qui se félicite de l'ambition de notre pays de passer à 30% d'énergie verte à l'horizon 2025. Ce qui est une traduction en actes des engagements de la COP 21 pris à Paris.

Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, dans son intervention, a souligné qu'un vent nouveau souffle sur les relations franco-burkinabè, lesquelles sont complètement décomplexées. Au sujet de l'énergie verte, il a annoncé le lancement en 2018 du plan « Soleil Yeelen » qui se concrétisera par la construction d'une autre centrale de 40MWc et d'une autre de 10 MWc dans les villes secondaires et par l'électrification de 700 nouveaux villages. « Le soleil se lève à Zagtouli »: ce titre d'un article sur ce projet publié le 28 novembre 2011 avait suscité les railleries de gens qui disaient que le soleil ne peut se lever à l'ouest. Six ans après, ce projet est pourtant devenu une réalité.