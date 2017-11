Ile Maurice: Mahébourg - C'est la grogne parmi les poissonniers

On ne bénéficie d'aucun avantage. Des fois on a besoin de ressources financières pour mieux travailler. On a besoin d'avoir un moyen de transport avant tout. Et même une petite aide de la banque serait utile», explique Sharifa Ukkhoy Fangoo.

«Nous avons fait construire cet emplacement sans aucune aide. On a dû puiser de nos économies. Mais si nous étions reconnus comme tous les pêcheurs, on aurait au moins pu demander un emprunt.

Il y a huit ans, lui et deux autres bayans avaient participé à un atelier organisé par le ministère de la Pêche. Atelier qui visait à expliquer aux poissonniers les règles, le mode d'opération et l'hygiène. Ils étaient aussi encouragés à créer une association syndicale.

On paye Rs 200 au ministère. Pourquoi payer des frais si on n'est pas reconnus?» Premduth Boojhawon, lui, explique que l'intention y était, il y a quelques années, mais qu'au final les promesses n'ont pas été tenues.

Si celui-ci parle du mauvais temps, Premdev Boojhawon, lui, dit qu'à Mahébourg, auparavant c'était non seulement les pêcheurs de l'endroit qui leur fournissaient des poissons et autres fruits de mer. En effet, les pêcheurs du Bouchon aussi leur vendaient leurs prises.

Car eux aussi sont affectés par le mauvais temps et la saison creuse. «Il faut comprendre que quand les pêcheurs ne rapportent pas de poissons, nous aussi nous n'avons rien à vendre. Mais eux au moins ils ont une allocation et des compensations».

«Nou bayan, nou pa gagn nanyié. » L'indignation gronde parmi les poissonniers à la rue Suffren, Mahébourg. D'où les remarques et reproches qui fusent. Ils sont trois poissonniers à exercer leur métier là. Pour eux, ils n'existent même pas sur la carte et cela s'explique du fait de l'attitude des autorités à leur égard.

