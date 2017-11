Ile Maurice: François Eynaud - «Rs 3 milliards de recettes annuelles pour le golf à Maurice»

Un de nos objectifs est d'attirer les Mauriciens vers le golf et de démocratiser ce sport grâce aux frottements avec les vedettes internationales et les écoles de golf.

Ce sont des investissements totalisant plus de Rs 600 millions injectés dans ces projets, démontrant ainsi notre confiance dans l'industrie et la destination Bel-Ombre.

Avec le support du gouvernement, nous avons également réhabilité les plages et le lagon, afin de combattre l'érosion et offrir à nos visiteurs une expérience plage et mer extraordinaire sur une des côtes les plus préservées de l'île.

Tout à fait. À Heritage Awali, Heritage Le Telfair et Heritage The Villas, quelque 30 % de notre clientèle est golfique.

Je ne suis pas sûr que l'ampleur des retombés économiques et de la visibilité que donne cet évènement à Maurice soit bien comprise. Le budget total, si on inclut toutes les initiatives promotionnelles des sponsors, tourne autour de Rs 120 millions.

