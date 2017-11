Ile Maurice: Abusée sexuellement par son époux - Elle risque la prison pour avoir brûlé sa maison

Chinamee Appadoo devra revenir en cour intermédiaire le 10 janvier 2018. Elle saura alors si le rapport du Probation Office lui a été favorable et si elle est apte à effectuer des travaux d'intérêt général. Elle a retenu les services de Me Jaysing Chummun.

Et qu'elle était dépressive suivant les abus qu'elle subissait. «La Cour tient en compte votre âge et la valeur des dommages encourus lors de l'incendie et le fait que vous ayez plaidé coupable et ayez démontré des remords», poursuit la magistrate.

Elle n'en pouvait plus des abus sexuels dont elle était victime. Chinamee Appadoo voulait se venger de son époux et de son beau-frère, qui n'étaient autre que ses bourreaux. C'est ainsi qu'elle a fini par incendier la résidence conjugale, à New-Grove le 20 décembre 2015.

