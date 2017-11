Cote d'Ivoire: Axe Yamoussoukro-Bouaflé-Daloa - Gon Coulibaly lance les travaux de renforcement ce samedi

Le Chef du gouvernement donnera le top départ du renforcement de l'ouvrage à Daloa.

Le Premier ministre, ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, procédera au lancement officiel des travaux de renforcement de la route Yamoussoukro- Bouaflé - Daloa, le 2 décembre prochain à 10 heures à Daloa. D'un coût de près de 62,3 milliards de Fcfa (62 251 947 250), cet axe routier long de 145 km, est l'un des plus importants du réseau routier national. Puisqu'à partir de Yamoussoukro, il constitue l'axe de distribution du trafic vers les réseaux ouest, nord- ouest et centre-ouest du pays.

Financé par l'État de Côte d'Ivoire, le projet démarrera le 1er février 2018, indique une note d'information du ministère des Infrastructures économiques (Mie).Les travaux consisteront en la construction d'aires de stationnement, de rénovation ou rétablissement des réseaux de drainage, de reconstruction des ouvrages défectueux et d'installation de la signalisation routière.

Le projet a un impact majeur sur les principales villes de la zone immédiate des travaux et les localités environnantes des régions traversées. Mais également celles du nord et de l'ouest. Pour rappel, le Chef du gouvernement, avait procédé en mars dernier, au lancement officiel des travaux d'une section de l'autoroute Yamoussoukro - Bouaké. Il s'agissait de la portion entre la capitale politique ivoirienne et Tiébissou, longue de 37 km. La chaussée de 2x2 voies est évaluée à plus de 92 milliards de Fcfa et financée par la Banque islamique de développement (Bid) et l'État de Côte d'Ivoire.

La structure de l'ouvrage a été renforcée par rapport à celle de la section Singrobo - Yamoussoukro. L'épaisseur totale de matériaux traités ou reconstitués du corps de la chaussée passe ainsi de 33 à 60 cm. Le projet comprend également un terre-plein central de 12 m destiné à favoriser ultérieurement le passage à 2x3 voies.