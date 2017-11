Togo: Sogadji se joint à la revendication de démission du DG de la STE, Frédérick Péré

C'est par le biais de la LCT que la lumière a été portée sur la grève qui secoue le secteur pétrolier du Togo. Cette Ligue et son président, Emmanuel Sogadji, se tiennent ferme aux côtés des grévistes que sont les les conducteurs et transporteurs des hydrocarbures.

Dans une déclaration rendue publique ce jour, soit après deux jours de perturbation, la LCT, dans son rôle de défenseur des consimmateurs qui pourraient subir cette grève, réclame donc la démission du Directeur général de la STE (Société Togolaise d'Entreposage) dont les dernières décisions sont avérées impopulaires.

Pour la LCT, cette réclamation est justifiée par le fait que ce dernier "traite les chauffeurs avec un grand mépris allant jusqu'à les insulter d'illettrés. Elle entend faire comprendre "aux autorités en charge du secteur pétrolier que la période de la gestion opaque du secteur est révolue et qu'il faille qu'elles écoutent les acteurs de la chaine de distribution afin d'éviter une autre crise s'ajoutant à celle de la pénurie des produits pétroliers dans une partie du pays depuis plus d'une semaine susceptible de plonger de plus toute l'économie dans une abime préjudiciable aux consommateurs".

Enfin, la LCT, très "préoccupée par cette situation à cause du caractère sensible dans la chaine de l'économie du secteur pétrolier ce qui lui confère une obligation impérieuse pour trouver des solutions dans le but d'éviter la pénurie probable des produits pétroliers sur toute l'étendue du territoire national", invite "le Ministère du Commerce à ouvrir une discussion franche et sincère avec le syndicat concerné".