Cote d'Ivoire: Antonio Tajani (parlement européen) - " Nous ne pouvons pas accueillir tout le monde"

Le parlement européen, ce sont plus de 700 élus, 300 millions d'électeurs et 28 pays.

En dehors du Fonds européen d'aide à l'Afrique, le député plaide pour un fonds dédié au désarmement, à la démobilisation et à la réinsertion des miliciens et autres ex-combattants dans les pays qui sortent de conflit.

« Les Africains doivent pouvoir voyager plus librement sur leur continent. Souvent, il est plus facile pour les Européens de voyager en Afrique que les Africains », a-t-il dénoncé, appelant au renforcement des réseaux de transports entre les deux continents.

« Il faut bloquer le scandale des faits d'esclavage », s'est-il indigné d'entrée. Actualité oblige. Antonio Tajani qui s'exprimait devant le président du parlement, Guillaume Soro et plusieurs dizaines de députés, a annoncé que les parlements africain et européen verront comment envoyer une « délégation mixte » pour enquêter en Libye.

Aller de l'avant ensemble ! C'est le message de partage qui restera après le passage à Abidjan du président du Parlement européen, Antonio Tajani. Dans son intervention à l'Assemblée nationale, hier, le député européen a plaidé pour une coopération « main dans la main » et « gagnant-gagnant » entre l'Europe et l'Afrique.

