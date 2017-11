Cote d'Ivoire: Indicateurs de cohésion sociale - Des experts planchent sur la question

Ils tenteront, au terme de deux journées de réflexion, de doter la Côte d'Ivoire d'outils d'évaluation fiables et consensuels de la solidarité et de la cohésion sociale.

L'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale (Oscs) a initié, le 29 novembre, un atelier de pré-validation des indicateurs nationaux de solidarité et de cohésion sociale. Les échanges ont regroupé, à l'hôtel Manhattan Suites de Cocody, des experts en questions sociales, ainsi qu'un comité scientifique composé de divers spécialistes en élaboration d'indicateurs et en planification stratégique.

Yatié Affoué, représentante du ministre en charge de la Solidarité, a évoqué l'incidence de ces indicateurs sur l'élaboration de la politique nationale de cohésion sociale. « Ils nous permettront de mieux orienter les prises de décisions. La qualité des informations générées par ces indicateurs influencera la qualité des réponses apportées aux situations de solidarité et de cohésion sociale », a-t-elle souligné. Un projet qui contribuera à refaire de la Côte d'Ivoire un havre de paix, a-t-elle insisté.

La validation définitive de ces indicateurs devrait intervenir au cours d'une rencontre prévue dans deux semaines.

L'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale (Oscs) est un instrument de veille et d'alerte précoce qui existe depuis 2008. Il est rattaché au ministère de la Femme, de la protection de l'enfant et de la solidarité.