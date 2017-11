« Nous vous encourageons à rester dans cette voix. Je reste convaincu que les Tic en Côte ont de l'avenir. Ils touchent à tous les domaines de la vie et constituent une vraie opportunité d'emplois pour la jeunesse », a-t-t-il exprimé avant d'exhorter les jeunes à s'inscrire dans la vision de développement du numérique l'Etat, qui met à leur disposition des infrastructures de sorte à contribuer à l'émergence du pays. Pour joindre l'acte à la parole il a fait don d'une salle multimédia à "Africa web festival" et d'un ordinateur au finalistes de la catégorie « Art cartoon ».

Pour le concours, ils étaient une cinquantaine de jeunes professionnels et amateurs du web, répartis en trois catégories, à savoir : La production documentaire, dont le premier prix est revenu Kouakou Andrée Raïssa, avec « Les singes sacrés de Soko », la publicité, Kouamé N'Guessan Maxime avec « La salubrité » et la fiction, Digri Djibri Junior avec « Voyage sur les vagues ».

Pendant trois jours, le public venu assister à cette grande célébration du numérique a eu droit, entre autres, à des compétitions, des expositions, des panels et des échanges B to B, tous en rapport avec le numérique pour relever l'aspect «Afrique connectée» que réclame le festival.

Copyright © 2017 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.