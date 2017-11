Togo: Emmanuel Macron - "Je souhaite surtout que le peuple togolais puisse s'exprimer librement "

Enfin, le plus haut sommet de la France a ouvertement donné sa position sur la crise politique au Togo. Au Togo comme dans d'autres pays africains où l'alternance politique est difficile à obtenir, le président français Emmanuel Macron, n'est du tout d'avis avec les dirigeants qui font tout pour s'accrocher au pouvoir. Il se confiait hier mercredi à nos confrères de France 24, en marge du Sommet UA-UE qui se tient à Abidjan, en Côte d'Ivoire.

"Je souhaite surtout que le peuple togolais puisse s'exprimer librement et donc que le cadre du pluralisme soit aussi respecter pour que l'opposition puisse faire valoir ses arguments. Et c'est pour cela que le président de l'UA, Alpha Condé a réuni la semaine dernière les oppositions togolaises à Paris, et a pu porter un message clair dans ce sens.

Et je l'encourage dans ce sens", déclarait le président français. Dans la foulée, il a poursuivi, indiquant qu' "il est important dans ce pays comme dans n'importe quelques autres que il puisse avoir un cadre électoral où les oppositions puissent s'exprimer, aller devant les urnes avec un processus électoral qui doit faire l'objet d'un contrôle, d'une vérification pour s'assurer de sa sincèrité comme ça a été le cas au Burkina Faso et permettre soit une confirmation démocratique soit une alternance".

Et de conclure, "je pense que la conservation longue du pouvoir sans processus electoraux, sans cadre de pluralisme n'est pas une bonne chose, mais elle n'est pas une bonne chose d'abord pour celles et ceux qui y vivent dans ces pays, parce qu'elle ne garantit pas justement les droits fondamentaux et les libertés individuelles et une bonne gouvernance pour le pays".