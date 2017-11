Congo-Kinshasa: Avis à manifestation d'intérêt

Secteur : Pêche

Date de parution : 30 novembre 2017

Référence de l'accord de financement : 2100155030167

N° d'Identification du Projet : P-Z1-AAF-006

Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a reçu un financement du Groupe de la Banque Africaine de Développement, BAD, afin de couvrir le coût du Projet Multinational de Gestion Intégré des Pêcheries et Ressources en Eau des Lacs Edouard et Albert, LEAF II, et a l'intention d'utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce prêt pour financer le contrat d'audit des comptes du Projet.

Le service du consultant prévu au titre de ce contrat est de permettre aux auditeurs de formuler une opinion professionnelle sur la situation financière du projet au 31 décembre 2019 de chaque année 2017, 2018 et 2019 et sur l'état des recettes et dépenses couvrant l'ensemble de la période d'exécution des activités du projet. L'audit devra également permettre aux auditeurs de formuler une opinion sur l'état du compte bancaire d'approvisionnement (compte spécial), ainsi que le respect des conditions de l'accord de Don et des règles et procédures de la Banque en matière de gestion de projet.

L'Unité Nationale de Coordination du Projet, UNCP, invite les consultants à présenter leurs candidatures en vue de fournir les services décrits, ci-dessus. Les consultants intéressées doivent produire les informations nécessaires sur leur capacité et expérience démontrant qu'ils sont qualifiés pour les prestations (documentations, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel clé, etc).

Les critères d'éligibilité, l'établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes aux « Règles et Procédures pour l'utilisation des Consultants» de la Banque Africaine de Développement, Edition de Mai 2008, révisée en juillet 2012, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l'adresse : http://www.afdb.org. L'intérêt manifesté par un consultant n'implique aucune obligation de la part de l'Emprunteur de le retenir sur la liste restreinte.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous, aux heures d'ouverture de bureaux suivantes : de 8h00' à 16h00' (heure locale).

Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée, ci-dessous, au plus tard, le 31 décembre 2017 à 10h00' (heure locale) et porter expressément la mention « Service de Consultants relatifs à l'Audit des comptes, AMI N°001/LI/LEAF II/COORD/JM/BA/2017».

Unité Nationale de Coordination du Projet

A l'attention :

Masirika Matunguru Joseph, MSc.

Coordonnateur National

C/°Coordination Nationale