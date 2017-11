Congo-Kinshasa: Imbroglio !

Kinshasa, Capitale de la République Démocratique du Congo, à l'instar d'autres grandes villes du pays, se réveille, sauf miracle, ce jeudi 30 novembre 2017, sous un climat bien singulier. Jeudi choc, disent certains.

Alors que l'Hôtel de Ville de Kinshasa maintient son interdiction de la tenue des marches publiques ce jeudi en avançant comme raison qu'il y a des manifestations croisées MP-Opposition, le Rassop/Limete, pour sa part, maintient, aussi, sa programmation de marche. Hier, Félix Tshilombo Tshisekedi, président de cette plateforme laissée par son père biologique et politique, Etienne Tshisekedi, a, avec force, au cours d'un point de presse, appelé les congolais à envahir tous les rues des principales agglomérations du Congo-Kinshasa avec comme ferme intention de signifier au Président Kabila la fin de la légitimité de son mandat ce 31 décembre. Et, avec lui, tous les animateurs des institutions actuelles.

Par conséquent, ils doivent rendre les tabliers. La Police Nationale Congolaise, suite à la non-autorisation de cette manifestation publique, dévoile, sans surprise, sa ferme intention de disperser, mesure de sécurité oblige, tout attroupement de plus de 5 personnes. Que ce soit un mouvement de masse guidée par la majorité ou l'Opposition. Hier encore, tard dans la soirée, Martin Fayulu, qui a eu à saisir l'Hôtel de Ville sur la marche du Rassop/Limete dont il est une des têtes d'affiche, devait conduire une délégation auprès de Kimbuta pour d'ultimes consultations. Rien n'indique, comme l'annonçait faussement un document qui a circulé sérieusement mercredi sur la toile, que l'Hôtel de Ville de Kinshasa ait changé d'avis. Et, aussi, le Rassemblement, de son côté n'a pas désarmé. Donc, pour le meilleur ou pour le pire, le rendez-vous de la rue est plus que maintenu. L'imbroglio est total dans les consciences des paisibles citoyens congolais. Quelle attitude faut-il adopter ce matin ? Faut-il, comme d'habitude, s'apprêter dès les premières heures du matin pour se rendre à son travail ou faire ses courses ?

Ou, à la place, se mettre à guetter la rue pour tâter le terrain ? La prudence prêche cette dernière pratique. Et, vouloir ou pas il est de coutume que tous les citoyens, acteurs politiques compris et même certains agents... , procèdent toujours de la sorte pour lever les grandes orientations de la journée. Dans ce décor peu commun et jamais souhaitable, les premières victimes, les plus grandes, toutes considérations faites, c'est rien de moins que les élèves, à la limite les étudiants aussi. Car, ces hauts lieux du savoir sont soit les premiers à être bouclés, soit les premiers à être quadrillés. Décidément, les contradictions politiques autour des enjeux de l'après 31 décembre 2017 qui montent d'un cran fin novembre, gardent toutes leurs promesses pour décembre.