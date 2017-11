Congo-Kinshasa: Congo Positif à l'assaut du Grand Kasaï - Dieudonné Nkishi apporte son soutien aux victimes du massacre

En RDC, le Rassemblement de l'opposition et plusieurs mouvements citoyens appellent à manifester dans tout le… Plus »

Dieudonné Nkishi qui, en principe, devrait faire le déplacement du Kwilu avec tous les notables le 7 décembre 2017, a demandé aux populations sinistrées de savoir qu'elles ne sont pas abandonnées et qu'elles doivent compter sur Congo Positif et son leader.

Après les interventions de ces deux personnalités, le Président de Congo Positif, Dieudonné Nkishi, a remis une enveloppe, au nom du parti, au Président de la Fondation Grand Kasaï en signe de solidarité et de compassion des militantes et militants de Congo Positif vis-à-vis des populations Kasaïennes déplacées de leurs terroirs d'origine vers le Kwilu et d'autres coins de la République.

Au cours de cette réunion, un bref rappel du mobile du rassemblement du jour a été fait, suivi du mot de circonstance prononcé par le Président de la Fondation Grand Kasaï, qui, pendant son allocution, a remis une invitation au Président de Congo Positif au triduum d'actions sociales et humanitaires, et il n'a pas tari d'éloges pour la qualité du travail qu'abat Congo Positif 5 mois seulement après sa création.

Comme il l'avait annoncé précédemment, le Président national de Congo Positif, Dieudonné Nkishi, de surcroit Ambassadeur Universel de la Paix, a organisé un rassemblement au siège du parti dans la commune de Kinshasa autour d'une centaine de membres ainsi que des hauts cadres du parti. C'était pour recevoir M. Denis Kambayi, Président de la Fondation Grand Kasaï, Ministre Honoraire de la Jeunesse et des Sports et ancien élu de Mont-Amba, qui, lui également, était accompagné d'une forte délégation.

