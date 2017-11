Congo-Kinshasa: Après «Zawadi» - Une bonne odeur chez Barbara Kanam !

Après plus d'une année sans prestation au pays, la Grande et célèbre Diva africaine signe son retour sur scène, au cours d'un spectacle inédit, ce 15 décembre 2017, en la salle Showbuzz, à Kinshasa. C'est un concert VIP qui s'annonce fracassant avec la belle voix de la chanson congolaise, BARBARA KANAM.

Avec sa sublime corpulence et sa beauté physique fantastique qui correspond à la qualité de son art, elle convie tout le monde et surtout ses fanatiques de venir très nombreux pour célébrer la soirée "Je dis oui", qui va marquer officiellement la reprise de ses activités musicales après plus d'un An de trêve.

Il faut souligner qu'elle vient de traverser une période difficile avec la disparition brutale de deux membres de sa famille biologique dont ZARKO qui était son confident, proche collaborateur et frère, qui jouait le rôle de gérant, de la Boutique KANAM LUXURY, à Kinshasa. Déjà, renseigne son manager Baka "l'international ", la patronne et leader du groupe KANAM MUSIC a mis toutes les batteries en marche pour la réussite de cette soirée somptueuse et selecte à la mythique salle Showbuzz. L'auteur de la chanson "ZAWADI" regagne la terre de ses ancêtres, sauf imprévu, à la fin de la semaine afin d'attaquer les séances de répétitions avec ses enfants terribles et danseuses de KANAM MUSIC. L'idéal pour la chanteuse congolaise est de mieux se préparer afin d'offrir un spectacle éblouissant et à la hauteur de son aura artistique qui dépasse les frontières nationales.

Faire plaisir à ses admirateurs et amoureux de la bonne musique à travers sa voix angélique et ses mélodies séduisantes reste le seul credo de Barbara Kanam qui a réussi à gagner une place de choix dans l'arène musicale en Afrique et dans son pays, le Congo-Kinshasa.

Sur le plan discographique, signale-t-on, la Diva africaine prépare un nouvel opus en format international dont la sortie peut intervenir l'année prochaine.

Pour l'instant, la belle KANAM a, en attendant, mis à la disposition des mélomanes un nouveau clip de la chanson "Badi" contenu dans son dernier opus sur le marché. Depuis le 11 novembre dernier, la vidéo est disponible sur les différentes plateformes de téléchargement notamment, YouTube et tant d'autres médias visuels.

Kinshasa : Barbara gagne la confiance du public !

La confiance gagnée auprès du public congolais constitue une source de motivation pour travailler encore dur afin de maintenir son aura sur la scène kinoise. Toujours pour plaire à ses fans, Barbara Kanam prépare aussi un projet qui consiste à rendre hommage à M'Pongo Love à Kinshasa. L'objectif visé est de perpétuer la mémoire de cette illustre artiste chanteuse congolaise disparue qu'elle considère parmi ses idoles.

Très reconnaissante et respectueuse envers les aînées dans l'Art, Kanam garde un agréable souvenir de M'Pongo Love qui restera un exemple et une référence. Elle va, à cette occasion, exhumer les anciennes chansons tirées de la doyenne Mpongo Love, qui a tracé le chemin que la Diva est en train de suivre.

Sur le plan artistique, faut-il reconnaître, la diva africaine a apporté un style propre à elle, qui fait sa particularité. Soutenu par plusieurs influences tribales, le style «afro-world-afro music» dont il s'agit, est son point fort.

Passionnée et disciplinée, elle a fait ses preuves et continue à se défendre grâce à sa prouesse artistique et à l'ensemble de ses œuvres vertigineuses. Pétrie d'un talent méticuleux, la chanteuse est considérée comme l'une des plus belles voix féminines d'Afrique. En elle, on retrouve un mélange attrayant de plusieurs écoles de la musique congolaise dont la rumba et le soukous ou Ndombolo, qui produisent une variété exceptionnelle.

Sur le plan thématique, la sublime cantatrice exploite et développe des sujets alléchants dans lesquels les messages cadrent avec certaines réalités dans la société africaine. A la fois, elle défend non seulement son art mais aussi et surtout la femme africaine à travers ses chansons lyriques et romantiques.

Très prolixe, Barbara chante en français, swahili, lingala et anglais pour mieux conscientiser, réveiller les esprits et véhiculer certains messages d'espoir à la jeunesse et monde entier.

Elle est, sans conteste, l'une des chanteuses congolaises et africaines à la voix aussi séduisante que glamour. 17 ans de carrière glorieuse, la patronne de Kanam Music compte 5 albums à son actif dont le dernier «Zawadi » lui a permis de gagner une place de choix dans les cœurs de fans Kinois.