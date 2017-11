Madagascar: Manohy Narimanana - Sous sa casquette de pianiste

Madagascar - avec le Sénégal, l'Ethiopie, la Gambie et le Zimbabwe - a enregistré une diminution… Plus »

Aujourd'hui, Manohy Narimanana est l'une des compositrices les plus brillantes de sa génération. Et elle ne joue pas seulement de la guitare mais excelle également au piano. Pour se distinguer des membres de sa famille, la jeune femme a effectivement décidé de jouer de cet instrument. Le 1er novembre à l'Hôtel de Ville, c'est la Manohy Narimanana pianiste qu'elle mettra sous les feux des projecteurs.

Le 1er décembre, elle va mettre en avant ce côté d'elle qui est moins connu : la Manohy pianiste. Comme Obélix étant tombé dans la potion magique étant petit, elle, est tombée dans la musique. D'ailleurs, elle ne pouvait y échapper puisque dans sa famille, tout le monde est mélomane et musicien. A six ans, elle se mettait donc aux six cordes. Un exercice bien difficile pour une petite fille avec ses petites mains mais à force de persévérance, elle réussit.

