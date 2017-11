Madagascar: Team kalo acapella - Feo, Quartet junior et Telo sy telo sous les feux des projecteurs !

« Team kalo acapella » mettra sous les feux des projecteurs Feo, Quartet junior et Telo sy telo.

Pour les amateurs du genre a capella, c'est noël avant l'heure ! Le 16 décembre, les orchestres vocaux seront en fête à la Tranompokonolona Analakely.

Chanter oui, mais avec des instruments non ! Si la plupart des artistes investissent la scène, entourés et accompagnés de musiciens, eux, ont choisi de prendre beaucoup plus de risques. Pour ces gars, pas moyen de tricher ! Une petite fausse note peut tout gâcher car oui, ils mettent en avant leurs voix, uniquement. Certains d'entre eux sont plus influencés par le classique ou le folk. D'autres sont plus jazzy, gospel. Tous partagent néanmoins un point commun : ils sont à la fois l'instrument et la voix. Et le 16 décembre, ils vont émerveiller le public par leur prestation.

Cette année « Team kalo acapella » revient effectivement sous les feux des projecteurs avec certes moins de participants mais toujours le même professionnalisme. L'année dernière, l'évènement s'est étalé sur trois jours et prenait des allures de festival. Cette année, les organisateurs ont décidé de tenir un concert. Les amoureux du genre retrouveront Feo, Quartet junior et le groupe Telo sy telo, des célébrités dans le milieu. Des groupes qui ont leur place dans le paysage musicale et qui n'ont plus rien à prouver. Pour ceux qui en doutent, rendez-vous est pris ce 16 décembre à la Tranompokonolona Analakely.