Madagascar: Jaobarison Randrianarivony - « Le HVM est prêt pour les élections »

Coordonnateurs régionaux. A la question de savoir si le HVM est prêt pour les élections, l'ancien directeur de campagne du candidat n°3 à la dernière présidentielle de répondre par une boutade : « On est prêt depuis hier ». Ce qui n'empêche pas les « Cravates bleues » de poursuivre leur campagne avant la lettre aujourd'hui et demain. « D'ici 2018, on va mobiliser la base jusque dans les fokontany », annonce-t-il. Pour l'instant, le HVM a installé une quinzaine de coordonnateurs régionaux. Sans oublier l'implantation des Bureaux Inter-Communaux ou BIC. Sans doute pour mieux écrire l'avenir du parti.

Après le congrès régional à Mahajanga, les membres du bureau national du HVM se répartissent aux quatre coins du pays. C'est le cas de Jaobarison Randrianarivony qui se trouve actuellement à Tolagnaro pour réunir la base et mettre en place la stratégie ainsi que la structure de l'appareil dans la région Anosy. Et ce, dans la perspective des prochains rendez-vous avec les urnes. « C'est une structure adaptée aux élections », explique le vice-président national du parti au pouvoir.

