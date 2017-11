Madagascar: Recherche scientifique - Diplôme de HDR pour Monique Rakotoanosy

Un long itinéraire qui a commencé en 1968, a-t-elle témoigné.

Le thème de recherche : « De la déconstruction au jeu des possibles: itinérance d'une chercheure transdisciplinaire en Education ». A l'issue d'une soutenance en public, mercredi dernier, à l'Amphi 24 de la FLSH de l'Université d'Antananarivo, le diplôme de l'Habilitation à Diriger des Recherches (HDR) a été décerné à l'unanimité par les membres des jurys à Monique Rakotoanosy. Enseignante chercheure, spécialiste en langue, éducation, genre, communication, interculturalité et présidente du Conseil d'Administration de l'ONG Ilontsera-Observatoire des médias et de la communication à Madagascar, son ouvrage d'un peu moins de 500 pages relate dans ses grandes lignes un long itinéraire de plus de 30 ans de vie de recherche scientifique et de pratique de la liberté de pensée.

«Un itinéraire... au-delà des dogmes » a-t-on appris de l'extrait de l'ouvrage. « Exigée par cette posture de chercheure, commencée en 1968 aux Lettres Modernes à l'Université Charles de Gaulle d'Antananarivo rebaptisée Université d'Antananarivo. Face à « L'absence des filières de sociologie ou de journalisme (... ) ces filières répondaient primordialement aux yeux de la jeune bachelière que j'étais, à l'ambition humaniste de comprendre pour « servir » son milieu, son peuple, par rétribution » a témoigné la chercheure dans son travail. A elle de poursuivre : « cette itinérance d'une chercheure relate en résumé le parcours scientifique d'une femme engagée contre toute forme de violence, symbolique ou matérielle, et les failles du système et du corps social.

Il se fonde sur les travaux de recherche, d'enseignement et de formation, les publications, les interventions publiques médiatisées, ainsi que sur les responsabilités académique, administrative, sociale, menées depuis 1983 et dont les représentations et les politiques d'éducation sont les points d'ancrage et l'école le symbole fort ». Deux épigraphes pour condenser l'esprit de son œuvre. Celle de Frantz Fanon tirée de Peau noire, masques blancs : « Ô mon corps, fais de moi toujours un homme qui interroge! », et celle d'Elie Rajaonarison : « Tsy henonao fa reko. Hodianao mody fanina K'izany ny hitenenako ... . Sao aho... . Mba henonao ».