Madagascar: Tour de Mada cycliste - Canal + reste et restera un partenaire du Tour

« Ce parcours sur la RN7 avec un crochet à Manakara et Mananjary nous convient bien et c'est en connaisseur que nous avons accepté de parrainer l'étape Mananjary- Manakara car c'est presque une certitude que la fête sera au rendez-vous de ces deux villes », explique encore Jean François Dubois. Et de rajouter que le choix du maillot pour le vainqueur du classement général aux points n'est pas le fruit d'un hasard mais un choix délibéré pour que Canal+ se trouve sur le devant de la scène.

Entre le Tour de Mada cycliste et Canal +, c'est plutôt un mariage de raison s'inscrivant sur la durée. Selon le Directeur Général de Canal + Madagascar, Jean François Dubois, cette société reste et restera le grand ami du Tour de Mada.

