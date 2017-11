Madagascar: Songs for Madagascar - Toujours à l'affiche en France

Le film « Songs for Madagascar » continue de tracer sa route. Quatre mois après la disparition de l'accordéoniste Régis Gizavo, documentaire de César, Paes continue d'être à l'affiche dans les salles de cinéma en Europe. Ce soir encore, le long métrage sera projeté au Ciné 89 Berre L Etang en France.

Pour rappel, le film relate l'aventure musicale de grosses pointures de la musique malgache. Les musiciens du groupe Madagascar All Stars, les six étoiles, tous habitués aux scènes internationales, s'unissent et créent ensemble "un son" pour Madagascar. Dama Mahaleo, Erick Manana, Jaojoby, Justin Vali, Régis Gizavo et Olombelo Ricky s'unissent pour défendre les ressources naturelles de Madagascar. Ils se mobilisent pour défendre les ressources naturelles de leur île natale. Filmé à une caméra et sans commentaire, le film les accompagne dans l'intimité de la création, au plus proche de la musique en train de se faire.

Selon les critiques, « Il y a dans ce film comme une nécessité : chercher ensemble la beauté. (... ) Sans tambours ni trompettes, mais à l'écoute de merveilleux musiciens, ce film nous aide simplement à ouvrir notre esprit ».