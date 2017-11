Sénégal: La BGFIBank veut privilégier une démarche originale

Il a aussi demandé à la BGFIBank et à tous les établissements de crédit de la région, "de ne ménager aucun effort pour être au rendez-vous de la mise en œuvre des réformes dans le milieu de la banque afin de permettre au système bancaire sénégalais de conforter sa solidité et se conformer aux standards internationaux".

Ce nouveau produit répond parfaitement aux conditions du marché et aux besoins des agents économiques et des orientations du ministère pour renforcer l'accès des populations aux services financiers, notamment digitaux.

Pou le représentant du ministre de l'Ecnomie, des Finances et du Plan, Pape Amadou Sarr, "la BGFIBank Sénégal contribuera à relever notre taux de bancarisation et à améliorer l'accès de nos entreprises aux financements".

"Ce projet d'entreprise est défini à travers quatre axes stratégique : l'excellence commerciale, humaine, organisationnelle et prévisionnelle. Ils prédisent la qualification des femmes et l'excellence en terme de leadership", a expliqué M. Oyima qui dit croire aux ambions du Plan Sénégal émergent (PSE).

Il s'exprimait lors d'un cocktail dinatoire autour de la digitalisation des produits et services bancaires organisé après la tenue à Dakar des comités et conseils d'administration des filiales de la zone CEDEAO du Groupe BGFIBank.

La BGFI s'est implantée au Sénégal "pour apporter un complément, un plus et être différente des autres banques qui existent déjà", a-t-il déclaré.

