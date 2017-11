Et comme la CEN n'est jamais sortie du cadre légal, comme le martèle son président, il a finalement choisi de sanctionner en ne validant pas certains résultats des élections au sein des sections comme ce fut le cas à Antanifotsy quand le président et le SG de la ligue du Vakinankaratra s'érigeaient en juge et partie pour diriger la manœuvre et sans la présence d'un délégué de la CEN.

C'était hier dans une ambiance assez détendue où il était surtout question pour la CEN de porter des explications sur les récentes actions qui ont secoué le monde du football à Madagascar. Un séisme d'une belle amplitude qui a en quelque sorte obligé l'avocat Eddie Ravelonarivo à passer aux contre-attaques non sans reconnaître que le contenu du statut de la FMF ne permet outre mesure de gérer toutes les situations délicates et parfois mises à profit par certains pour tenter de brouiller les cartes.

