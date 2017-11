Madagascar: Tennis / Coupe Davis et Fed Cup - La FMT a fait ce qu'il fallait !

Incroyable mais hélas vrai, l'appel à candidature pour le poste de capitaine des équipes malgaches en Fed Cup et en Coupe Davis, a fait l'objet d'une incroyable polémique qui n'avait pas pourtant sa raison d'être dans la mesure où l'initiative de la Fédération s'inscrit dans la transparence et dans la légalité.

C'est en effet connu que la mission d'un capitaine d'une Coupe Davis pour les hommes ou de Fed Cup pour les dames, prend fin après le dernier match de l'épreuve et que par principe on décide ensuite de la conduite à tenir au niveau fédéral.

Et c'est ce qui s'est passé mais pour une raison qu'on ignore certaines personnes en ont fait tout un plat allant jusqu' à pousser le luxe d'écrire des articles diffamatoires à l'endroit du président de la Fédération, Stéphane Rakotondraibe, alors que dans le cas d'une procédure légale et après la soumission des candidats à ces postes, ce dernier ne décide pas seul car cela relève du comité exécutif qui tranche en toute âme et conscience et surtout en tenant compte des résultats précédents.

Logiquement on ne change pas une équipe qui gagne et comme ce n'est pas le cas, la FMT a tout intérêt à ouvrir ses portes à d'autres postulants capables d'apporter un plus au tennis malgache car il est vrai que cette participation de Madagascar à la Coupe Davis et à la Fed Cup entre dans le programme de développement de la discipline. Même Yannick Noah, récent vainqueur de la Coupe Davis n'ose pas se prononcer sur son avenir car il sait très bien que cela dépend des membres de la Fédération française.

Il appartient alors à Stéphane Rakotondraibe de séparer le bon grain de l'ivraie dans l'intérêt de tout le monde et plus particulièrement de cette frange de joueurs qui aspirent à un vrai changement. Un changement rendu nécessaire par cette volonté de la nouvelle équipe fédérale de secouer le cocotier pour que les singes tombent. C'est tout aussi simple que cela...