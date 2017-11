Madagascar: Mampikony - Des militaires soupçonnés d'exécution sommaire

D'après son récit, l'acte a été perpétré le 25 novembre. Le matin, quatre hommes en treillis militaires et armés de fusils ont débarqué dans le fokontany d'Ambodimanga-II, commune Ambodihazambo, zone qui sépare le district de Mampikony et d'Andilamena. Une fois sur place, ils ont vu un jeune homme qui était en train de balayer la cour de sa maison. Ils l'ont alors interrogé : où se trouve le domicile du chef de fokontany parce qu'ils sont venus pour chercher trois présumés dahalo dans le fokontany. Sans hésiter, le jeune homme les ont conduits à celui de l'adjoint du chef de fokontany qui est le plus proche. Reçus par ce dernier, les soldats ont pu arrêter et ligoter les personnes qu'ils cherchaient.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.