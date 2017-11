Congo-Brazzaville: Help Congo sensibilise les élèves à la protection de l'écosystème

À l'occasion de la rentrée d'éducation environnementale, l'ONG a organisé, le 29 novembre au Centre culturel Jean-Baptiste-Tati-Loutard de Pointe-Noire, en partenariat avec la Société Congo Terminal, un focus à l'endroit des élèves sur la protection de l'environnement.

Près de deux cents élèves issus de trois établissements scolaires, à savoir le collège Ma Loango, l'école privée Les Petits-fils de Saint-Joseph, l'école privée Kimpolo Fonkoma, ont suivi les communications interactives sur l'environnement faites par les animateurs du Programme d'éducation environnementale de Help Congo.

« Cette activité a eu pour but de sensibiliser les enfants à la protection de l'environnement afin qu'ils adoptent désormais de nouveaux comportements face aux problèmes environnementaux », a dit Jean-Michel Ndziengué-Toddy, animateur.

Et d'ajouter : «Si nous, adultes, n'avons toujours pas eu les bons reflexes par le passé pour protéger l'environnement, notre souhait est que les jeunes, l'avenir de demain, se comportent différemment face à ce problème de l'environnement.

Pour ce faire, il faut qu'ils aient de bonnes informations pouvant leur permettre d'adopter des attitudes positives face aux enjeux liés à l'environnement. c'est ce qui justifie cette activité oraganisée en milieu scolaire ».

Après avoir défini l'environnement comme l'ensemble des éléments naturels et artificiels qui entourent l'homme, l'animateur de Help Congo a expliqué à l'auditoire juvénile les différents types d'environnement que sont : l'environnement naturel (air, eau, terre, végétaux, animaux, minéraux... ) et l'environnement immédiat ou artificiel (villes, maisons, routes, quartiers, entreprises).

Exposant les diverses menaces qui pèsent sur l'environnement, il a indiqué que les causes peuvent venir des catastrophes naturelles, des tremblements de terre, des inondations, des tempêtes, etc., tandis que les causes humaines sont liées, entre autres, à l'urbanisation, l'industrialisation, la construction de routes, la déforestation, l'érosion, la pollution, le braconnage, l'exploitation abusive des ressources naturelles, etc.

« À la suite de ces menaces, nous sommes appelés à mener des actions positives et les élèves doivent agir en acteurs et non en passifs .

Nous devons éviter de polluer l'air, l'eau, la terre et devons lutter contre le braconnage et la déforestation. Aussi devons-nous garder notre environnement salubre par le ramassage des déchets par exemple, avoir des latrines écologiques... », a dit Jean-Michel Ndziengué.

Appréciant positivement l'initiative, les élèves ont promis désormais d'adopter des gestes responsables et d'appliquer les conseils reçus lors du focus, en exploitant avec efficience le manuel pédagogique Éducation à l'environnement distribué par les organisateurs à chaque enfant.

Cette activité a été agrémentée par l'artiste musicien environnementaliste, Ignace Tembet, qui, en compagnie des élèves, a fredonné des chants éducatifs sur la protection de l'environnement.

Help Congo est une ONG congolaise créée en 1990. Elle agit dans la protection de la faune sauvage, en particulier des primates et de leur habitat.

Depuis 2007, Help Congo développe un programme d'éducation environnementale axé sur la conservation de l'environnement par la diffusion des informations dans ce domaine.