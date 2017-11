Congo-Brazzaville: Fanie Fayar au concert de Youssou Ndour

Au cours de ce concert, elle a chanté ses deux chansons (Kolela té et Ulabula) qui figurent dans son prochain album intitulé Boyamba ngai dont la présentation est prévue en janvier 2018, à l'Institut français (IFC) de Pointe-Noire, et en février à l'IFC de Brazzaville.

Auteure, compositrice et interprète, l'artiste a apprécié favorablement le dynamisme de la star sénégalaise. « Youssou Ndour est un homme qui travaille beaucoup, malgré son âge, il est très performant et endurant sur scène. Il a passé pratiquement quatre heures sur scène sans qu'il ne se fatigue.

« C'est une grâce pour moi d'être parmi les invités de ce grand artiste de renom, et de faire la première partie du concert. Je bénéficie, en tant que lauréate des jeux de la francophonie, de l'accompagnement de l'OIF. Toutes les fois que j'aurai une tournée et que je n'aurai pas de billet d'avion, l'OIF se doit de me le payer », a indiqué Fanie Fayar.

