Afrique: France/Afrique - Emmanuel Macron propose un nouveau partenariat

Sur la restitution des œuvres africaines aux pays africains, Emmanuel Macron a précisé que « le patrimoine africain doit pouvoir être exposé en Afrique », avant d'annoncer que la France restituera, temporairement ou définitivement, les œuvres africaines des musées français d'ici à cinq ans. Le président français a aussi annoncé, pour 2020, une « saison des cultures africaines » en France, pour mettre en avant la scène artistique africaine contemporaine et non l'Afrique antique des musées.

Evoquant la situation en Libye, le chef de l'Etat français a annoncé qu'il présenterait, lors du sommet UE/Afrique à Abidjan, une initiative euro-africaine pour mettre un terme aux trafics d'armes et d'êtres humains. « La France apportera son soutien à l'évacuation des personnes en danger en Libye, où se produisent des crimes contre l'humanité », a-t-il indiqué, et de poursuivre que la France va aussi « travailler avec les Etats africains pour aider au retour dans les Etats d'origine pour les migrants africains qui ne remplissent pas les conditions du droit d'asile ».

Parmi les multiples mesures annoncées en matière d'investissement dans l'éducation, le président français s'est prononcé pour la mise en place de visas de circulation de longue durée pour les Africains diplômés en France. Des partenariats seront développés dans l'enseignement supérieur et le secteur numérique, et la France accueillera « mille nouveaux talents africains chaque année ».

Le président français a, en outre, appelé l'Union européenne à s'engager pour un dialogue à un niveau continental. « C'est à cette échelle que les choses se jouent », a-t-il martelé, avant de développer les principaux défis du continent africain : le terrorisme, le changement climatique, la démographie et le marché du travail, l'urbanisation et la démocratie.

Attendu sur le fond et sur la forme, Emmanuel Macron a tenu à se distancier dès le début de son discours de la Françafrique, en rappelant que « les crimes de la colonisation européenne sont incontestables ». « La France entretient avec l'Afrique un lien historique indéfectible, écrit de souffrances, de déchirements mais aussi de fraternité et d'entraide », a-t-il poursuivi.

