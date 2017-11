Congo-Kinshasa: Division 1 - DCMP domine Molunge, V.Club bat Nord Sport

Le week-end a été riche en rencontres dans les trois zones de développement, notamment ouest, centre-sud et est, de la 23e édition du championnat national de football.

La lutte est déjà âpre entre V.Club, Daring Club Motema Pembe (DCMP) et Renaissance du Congo dans la zone de développement ouest, pour la qualification au play-off de la 23e édition du championnat national de football. Certes, V.Club est à trois longueurs du DCMP après sa défaite contre son rival de toujours. Mais le championnat est encore long.

Le 26 novembre, au stade Tata-Raphaël de la Kethule-de-Ryhove, le DCMP a empoché son neuvième point de la saison au terme de son succès sur le Tout-puissant Molunge de Mbandaka par deux buts à zéro, en troisième journée. Tshibamba Samu, à la 33e mn, et Kazadi Kasengu, alias Zadio, à la 39e, ont fait le break pour le DCMP dès la première période de la partie. En seconde période, le TP Molunge s'est replié dans sa moitié de terrain pour ne plus encaisser de but, les joueurs de Mbandaka appliquant la consigne du coach José Mundele. En premier match le même jour, au stade Tata-Raphaël, l'AC Rangers a enregistré sa première victoire en battant le Racing Club de Kinshasa (RCK) par deux buts à un. Pinock Vuvu a pourtant ouvert la marque pour le RCK à la 77e mn, mais Ntambidila Owane a égalisé à la 79e. Et Bossu Nzali a inscrit le but de la victoire de Rangers à la 89e mn.

Le 25 novembre, les Dauphins Noirs de V.Club ont fait un déplacement satisfaisant à Matadi, où ils ont battu les locaux de Nord Sport par un but à zéo, au stade Damar. L'unique but des poulains du coach Florent Ibenge a été inscrit à la 52e mn par leur buteur, Taggy Etekiama Agiti, sur une passe de Jésus Muloko Ducapel. V.Club compte désormais six points en trois sorties et joue son prochain match le 3 décembre contre le FC Renaissance du Congo qui a déjà grappillé neuf points dans sa gibecière en trois matchs. Le club orange séjourne, d'ailleurs, à Brazzaville pour préparer cette rencontre qui attise des passions à Kinshasa.

Zone centre-sud : Don Bosco bat Sanga Balende...

Dans la zone de développement centre-sud, le CS Don Bosco a signé son premier succès du championnat en dominant, au stade TP Mazembe de Lubumbashi, Sa Majesté Sanga Balende de Mbuji-Mayi par un but à zéro, en match de la cinquième journée. Moïse Kaniki a été l'unique buteur du match, à la 49e mn. Le même jour, au stade Frédéric-Kibasa-Maliba de Lubumbashi, la Jeunesse sportive Groupe Bazano a sombré face à l'US Tshinkunku de Kananga par zéro but à trois. Le FC Saint-Eloi Lupopo a dominé l'Ecofoot Katumbi par deux buts à zéro. Alidor Kayembe a marqué l'un des deux buts de Lupopo en première période.

Dans la zone de développement est, l'AS Maniema Union de Kindu a, au terme du choc de cette zone, battu l'AS Dauphin Noir de Goma, par un but à zéro en deuxième journée de cette poule. Jérémie Mumbele Mbusha a crucifié son ancien club de Dauphin Noir en seconde période, offrant la victoire au club de Kindu. Au stade Amani de Bunia, le club local de Mont Bleu a battu Muungano de Bukavu par deux buts à un. Machozi Nguliko et Wanny ont été les buteurs du club de la province de l'Ituri.