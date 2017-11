En effet, après deux cents ans et en dépit de toutes les controverses, le braille demeure, a-t-on appris, un outil indispensable pour tout aveugle désireux de réussir son insertion socioprofessionnelle. Mais le braille abrégé et ses applications sont assez limités. « Faute d'apports nouveaux, cette situation va conduire à une catastrophe tant au niveau de l'unique institution spécialisée du pays, notamment l'INAC, que pour les utilisateurs du braille », a conclu le directeur général des Affaires sociales.

« Cette formation est la bienvenue, car au sortir de celle-ci, enseignants et non-enseignants apprendront de nouvelles méthodes et techniques pour mieux maîtriser le braille. Indirectement destinée aux élèves déficients visuels, elle les aidera à maîtriser également cet outil indispensable », a souligné Christian Mabiala.

Destiné à former vingt-neuf enseignants et le personnel non enseignant de l'Institut national des aveugles du Congo (INAC), l'atelier s'adressera également aux chargés des programmes d'itinérance à l'Université Marien-Ngouabi et aux stagiaires évoluant dans la classe d'initiation au braille. Selon les statistiques, la majorité des enseignants nouvellement affectés à l'INAC ne maîtrise pas le braille ordinaire et abrégé. Pour le directeur général des Affaires sociales, Christian Mabiala, les élèves non-voyants éprouvent des difficultés quant à leur intégration scolaire, surtout dans la maîtrise du braille.

