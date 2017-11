Congo-Brazzaville: Le général Léonard Noël Essongo nommé chef d'état-major particulier du chef de l'Etat

Amateur de sports collectifs, Léonard Noël Essongo pratique les arts martiaux et la natation, il parle le russe, l'anglais, l'espagnol et tout naturellement le français.

S'en suivent des fonctions sur un long cours à partir de 1976 : il commande la Batterie de 100m/m à l'artillerie de campagne, chef d'état-major au Bataillon de la garde et sécurité présidentielles, chef de corps du 1er Bataillon d'infanterie motorisée du 3e régiment, commandant du groupement aéroporté, chef d'état-major de la zone militaire numéro 5 Ouesso (Sangha), chef de division personnel officier à l'armée de terre, commandant de la Zone autonome de Brazzaville, chef d'état-major de l'armée de terre, conseiller spécial, chef d'état-major particulier du président de la République, conseiller spécial, chef du département de la défense, de la sécurité, de la protection civile du chef de l'Etat. Il exerce les deux dernières fonctions entre 2012 et 2013, avant d'être désigné ambassadeur, représentant spécial du président de la République, médiateur international de la crise centrafricaine.

