Mali: Autorité du Bassin du Niger-ABN - Un réseau des parlementaires pour inciter les Etats au paiement des cotisations

Les travaux de la 2e Conférence des parlementaires et acteurs de l'eau du Bassin du Niger ont été sanctionnés hier à Bamako par mise en place d'un réseau des parlementaires. Ce, pour accompagner le secrétariat exécutif de l'Autorité du Bassin du Niger (ABN) et ses Etats membres dans la recherche et la mobilisation des financements nécessaires aux investissements.

Cette rencontre s'est tenue du 27 au 28 novembre à l'Hôtel El Farouk de Bamako, sous le parrainage du président de l'Assemblée nationale du Mali. Pour la circonstance, l'honorable Issiaka Sidibé a invité les parlementaires des 9 pays respectifs à appuyer l'ABN dans le financement adéquat de ses activités. « Le Bassin du Niger joue un rôle fondamental dans le développement socio-économique et culturel de chacun de nos neuf (9) pays partageant cet espace fluvial où vivent plus de 130 millions de personnes dépendantes de ses ressources naturelles », a fait valoir le président de l'Assemblée Nationale. Pour lui, l'ABN demeure un outil indispensable au dispositif de la croissance et l'émergence. Mais aussi, un instrument clé pour la réussite de l'intégration économique.

Quant au ministre de l'Energie et de l'Eau, président du conseil des ministres de l'ABN,il a salué le choix du Mali pour la tenue de cette conférence. Aussi, Malick Alhousseyni Maïga a réaffirmé l'attachement du gouvernement malien à l'ABN pour la sauvegarde du fleuve Niger. Il en a profité pour préciser que le Mali s'est engagé à payer son reliquat d'ici la fin de la rencontre. A l'issue de laquelle, un réseau de parlementaires sera mis en place pour servir d'interface entre les pays membres.

Il faut rappeler que l'objectif de la rencontre est d'informer et de sensibiliser les parlementaires et les différents acteurs sur le mandat, les objectifs et les difficultés de l'ABN. Aussi, elle doit permettre de mettre en place un réseau des parlementaires pour accompagner le secrétariat exécutif de l'ABN et ses Etats membres dans la recherche et la mobilisation des financements nécessaires aux investissements.