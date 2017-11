Mali: Malaise à N-Sukala-Sa - Les travailleurs suspendent leur grève

Au moins six personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées lundi 27 novembre dans des… Plus »

Conscient des graves conséquences de cet arrêt de travail sur la vie des travailleurs et sur l'économie du Mali, le Premier ministre, Abdoulaye Idrissa Maïga s'est saisi du dossier avant d'envoyer à Ségou deux ministres. Ainsi, à l'issue d'une rencontre avec les responsables de la Direction de la société de sucrerie N-Sukala-Sa et les représentants des travailleurs, un accord a été trouvé.

Avec les actions menées par le ministre du Travail et de la Fonction publique chargé des Relations avec les Institutions et celui Développement industriel. Ces derniers ont rencontré les deux parties pour trouver une issue favorable à la crise.

Copyright © 2017 Le journal de l'économie Malienne. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.