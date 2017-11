Mali: Autorité du Bassin du Niger - Les Etats membres doivent s'acquitter de 1, 794milliards de FCFA

Au moins six personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées lundi 27 novembre dans des… Plus »

« A la date d'aujourd'hui, seule la Côte d'Ivoire a payé la totalité de sa contribution 2017. Le Mali et le Niger ont effectué des paiement partiels », a-t-elle regretté. « Le montant recouvré se chiffre à 754 651 874 FCFA soit 31% du montant du budget 2017. Le montant total des paiements, arriérés et des contributions se chiffre à 1, 285 milliards de FCFA sur un montant global arriérés et contributions de 3, 079 milliards de FCAF soit 42%. Les états membres restent donc devoir au secrétariat exécutif la somme de 1, 794 milliards de FCFA, au titre des arriérés et contributions au budget de fonctionnement 2017, alors qu'ils se sont engagés à payer les contributions le 31 mars de chaque année au plus tard », a détaillé Toupta Bouguena, secrétaire exécutive de l'ABN.

Créée en 1980, l'ABN est chargée d'assurer le développement intégré, durable et concerté du bassin du Niger en vue d'assurer le bien-être et la prospérité des populations.

Sans doute, l'organisation communautaire fait face à un sérieux problème de trésorerie. Les députés sont sollicités pour servir d'interface avec les états membres et les Partenaire Techniques et Financiers

