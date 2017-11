Sénégal: Mettre la gouvernance au service de la transformation structurelle au menu de la 12eme Conférence économique africaine

La conférence économique africaine, organisée conjointement par la Banque africaine de développement (BAD), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et la CEA a pour thème cette année : «Mettre la gouvernance au service de la transformation structurelle».

Cette 12ème édition donnera aux participants, venus d'Afrique et du reste du monde, l'occasion exceptionnelle de réfléchir aux progrès enregistrés par les pays africains dans la transformation structurelle de leur économie. Ils auront également l'opportunité de discuter des politiques gouvernementales, des institutions et des mécanismes qui peuvent aider à libérer le potentiel de transformation des économies africaines et à contribuer ainsi à bâtir des sociétés plus résilientes sur le continent.

La conférence permettra, en outre, de promouvoir la gestion des connaissances en tant que levier important du dialogue, de la bonne planification politique et de sa mise en œuvre.

Elle sera un formidable moment d'échange d'idées et de réflexion innovante pour les chercheurs, les praticiens du développement et les décideurs africains, tout en encourageant et en améliorant la recherche sur les questions économiques et politiques liées à l'évolution des économies africaines.

Enfin, l'AEC 2017 donnera aux jeunes chercheurs africains, aux Africains de la diaspora ainsi qu'aux organisations régionales et sous-régionales l'occasion de présenter les résultats de leurs recherches et de partager avec les décideurs du continent des informations sur les travaux en cours dans la région.