Guinée: Tierno Monénembo reçoit le Grand Prix de la Francophonie

Non, il suffit simplement d'accepter sa généralisation, sa généralité. Faire en sorte que quand on dit francophone, c'est à la fois le Parisien, le Limousin, le Normand, le Guinéen, le Québécois, le Belge, le Suisse ou le Sénégalais.

Ce qui n'est pas juste, parce que la Francophonie est un ensemble indivisible. On ne peut pas mettre de côté les Français et de l'autre côté les francophones. On travaille dans la même langue. C'est notre instrument de travail à nous tous. Nous sommes donc partie prenante de tout ce qui concerne cette langue.

La Francophonie, à mon avis, c'est un mot qui a été inventé, il n'y a pas si longtemps, plutôt dans les années 1960 ou 1970, par Senghor [Léopold Sédar Senghor, écrivain, poète et homme d'État sénégalais, 1906-2001] ou par Hamani Diori [premier président de la République du Niger, 1916-1989]. On se dispute là-dessus. En tout cas, c'est un mot africain, ce n'est pas un mot français.

