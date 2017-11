Sénégal: Baisse de la prévalence à tous les niveaux - Le pays vers la fin du SIDA en 2030

Se tient les 14 et 15 décembre prochains à Dakar, la 4ème Conférence BTP &… Plus »

Rappelons que la prévalence, même si elle a connu une baisse à tous les niveaux de la société, reste très élevée chez les populations clés (Homme ayant des relations sexuelles avec les hommes (hsh) :17,8%, Professionnelles de sexe 6,6% consommateurs de drogues injectables (Cdi) 9,2%). La féminisation de l'épidémie a atteint 60% et les disparités les plus élevées se trouvent au Sud du pays.

Toutefois le gap reste énorme, car, 23744 sont en attente d'atteindre ce stade. Pour être au rendez-vous de 2020, le Sénégal doit, selon les acteurs de la riposte, diagnostiquer 36900 patients Vih, mettre 33210 patients sous Arv et obtenir une charge virale chez 29889 patients sous Arv. Pour la directrice exécutive du Cnls, le docteur Safiètou Thiam : « la décentralisation du traitement a été un grand atout dans ces résultats positifs. Cependant, notre grand problème reste les enfants à traiter. L'accès reste faible. Aujourd'hui, nous avons identifié quelques pistes pour reconnaitre ces enfants qui sont le plus souvent, des enfants, des personnes porteuses de la maladie. Nous avons réfléchi sur plusieurs pistes à savoir le dépistage familial, la recherche du Vih dans les structures de santé, quand l'enfant arrive avec un poids faible ou présente des symptômes qui peuvent conduire au Vih, mais aussi sensibiliser les sages femmes pour qu'elles suivent les femmes enceintes vivant avec le Vih mais aussi le Bébé jusqu'aux derniers examens».

