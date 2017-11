Sénégal: Cérémonie officielle du Gamou de Médina Baye - Aly Ngouye Ndiaye retrace la vie de l'œuvre du père fondateur de la cité religieuse

Le Ministre de l'intérieur, Aly Ngouye Ndiaye qui présidait hier, la cérémonie officielle du Gamou annuel de Médina Baye, aux côtés de son homologue Serigne Mbaye Thiam, ministre de l'Education nationale, et le Ministre du renouveau urbain et cadre de vie, Diène Farba Sarr, a consacré l'essentiel de son discours sur la vie et l'œuvre de Cheikh Ibrahima Niasse (Baye), le père fondateur de ce grand foyer religieux fondé la veille de la crise des années 30.

Après un bref rappel de l'initiative de son gouvernement de renforcer son intervention infrastructurelle dans le village de Médina Baye, et l'importance que revêt cette journée du Maouloud, en tant que jour de la naissance du Prophète Mohamet (Psl), le Ministre de l'intérieur est largement revenu sur les grands faits marquant la vie de Baye. D'abord au Sénégal et ensuite dans le reste du Monde, et en Afrique, Nigéria, Ghana, Sierra Léone, Cameroun, Niger, Soudan, Mauritanie, Gambie, entre autres. Pour lui rien qu'en prononçant le nom de «Baye», les esprits se tourneront tous sur la seule et unique considération, même s'il reste évident qu'entre Baye Niasse et la plupart des fidèles, il n'y a aucun lien de paternité.

Toutefois Baye Niasse était l'un des héritiers les plus dynamiques, les plus reconnus et les plus respectés de Cheikh Na Ahmet Tidiane Chérif. D'ailleurs, c'est pour cette raison que Dieu l'a jalousement récompensé en lui offrant la «Fayda Al Tidyania». Un secret qui mobilise toutes les connaissances divines surtout celles de la confrérie des Tidianes. Et pour cette raison majeure, notre guide de père Baye Niasse est une fierté pour tout le Sénégal. Baye Niasse est l'une des créatures humaines que nul ne peut connaître. C'est seul Dieu son créateur, son Prophète Mohamed (Psl)et son marabout Cheikh Ahmeth Tidiane Chérif qui ont le privilège de le connaître. Dans sa vie, il a réussi à reconvertir des milliers et des milliers de blancs et noirs à l'Islam, et enrôler tout ce monde dans la «Tariha» à laquelle il appartient. Cette mission a contribué efficacement au raffermissement des relations entre le Sénégal et beaucoup de pays Africains.

Kaolack - Rencontre avec la diplomatie étrangère : La cause palestinienne au menu des discussions

Comme aux précédentes éditions, la rencontre entre le personnel Diplomatique du Monde arabe basé au Sénégal et la Famille religieuse de Médina Baye a été l'occasion pour la cité religieuse de réitérer son soutien au peuple Palestinien. Devant son Ambassadeur Safwath Ibraguith, le porte-parole du Khalife, Oustas Cheikh Mouhamadoul Bachir Niasse, a fait part de cette volonté et cette détermination de Médina Baye d'accompagner le Peuple Palestinien dans son combat pour la liberté. Une dynamique qui a beaucoup fait plaisir à son excellence Ibraguith, lequel a saisi cette opportunité pour rappeler la dimension de Cheikh Ibrahim Niasse, son œuvre et le rôle déterminant qu'il a joué pour la libéralisation du monde musulman.