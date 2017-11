Sénégal: Journée internationale du SIDA - Le pays lance le compte a rebours vers l'élimination

Vaincre le sida pour qu'il ne soit plus un problème de santé publique. C'est l'objectif que s'est assigné le Conseil national de lutte contre le Sida (Cnls) qui a ouvert le compte à rebours hier, mercredi 29 novembre, lors de la commémoration de la journée internationale de la maladie. Pour cette présente édition, «la santé un droit pour tous » a été retenu comme thème.

Communément célébrée le 1er décembre de chaque année, la journée internationale du sida a été commémorée cette année le 29 novembre par la communauté sénégalaise à cause du Gamou. A la Place du Souvenir où s'est déroulée les activités, le Conseil national de lutte contre le Sida a lancé le compte à rebours qui doit prendre fin en 2030 pour «un peuple sans Sida».

De l'avis de docteur Safiètou Thiam directrice exécutive du Cnls : « c'est un acte symbolique, le lancement du compte à rebours qui va permettre de mesurer chaque année les actions menées allant dans l'atteinte de l'éradication du Sida vers 2030. Ceux qui viendront après nous, auront un outil pour mesurer les actions et voir où nous en sommes avec la riposte ».

Pour cette édition, «la santé un droit pour tous» a été retenu comme thème. Pour le président des personnes vivant avec le Vih, Ciré Lo, le respect des droits humains des personnes vivant avec la maladie reste indispensable dans la lutte contre la maladie. De ce fait, il s'est félicité du thème qui prend en compte l'un de leurs fardeaux à savoir la discrimination. Avant de demander à ce que toutes les victimes du Sida soient prises en charge à travers le programme de la couverture maladie universelle ainsi que leurs familles. Et la directrice de l'alliance nationale des communauté pour la santé (Ancs) Magatte Mbodj de renchérir : «le thème est une aubaine pour les acteurs de la société civile, les Pvvih et les populations marginalisées qui sont en quête perpétuelle d'une meilleure prise en compte de leurs besoins spécifiques de soins et de services de santé».

Dans cette lutte contre le Sida, l'aboutissement reste l'élimination pour 2030, mais pour y arriver, le Sénégal doit d'abord être au rendez-vous de 2020 avec l'atteinte des 3(90) à savoir, 90% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique, 90% de toutes les personnes infectées par le VIH dépistées reçoivent un traitement anti rétroviral durable, 90% des personnes recevant un traitement antirétroviral ont une charge virale durablement supprimée. Dans cette logique, docteur Safiétou Thiam a parlé de ciblage pour toucher plus de personnes.

«On peut œuvrer au rendez-vous. C'est possible, mais il nous faut aussi insister sur les comportements en mettant toutes les personnes dépistées sur Arv. » Pour Mme Mbodj du Ancs, la sous-région Afrique de l'Ouest et du centre est sous le feux de la rampe depuis quelques temps à cause du retard marqué en matière de dépistage et mise sous Arv des patients adultes et enfants, d'élimination de la transmission mère à l'enfant, d'accès difficile aux soins pour les personnes vulnérables et populations clés.

«Dans cette dynamique, le plan de rattrapage a été adopté en vue de soutenir les stratégies nationales en accélérant la résolution des facteurs de blocages et atteindre les 3(90) en augmentant le dépistage, la mise et le maintien sous traitement des Pvvih. Cette initiative aura principalement pour résultats de sauver des vies et de réduire des nouvelles infections de façon importante», a soutenu Magatte Mbodj. Le directeur Pays de l'Onusida, Demba Koné pour sa part a déclaré : «l'Onusida s'engage à continuer d'accompagner le Sénégal».

Et Cheikh Tidiane Ndour de la division Sida au ministère d'appeler les acteurs à renforcer le plaidoyer ainsi que la mobilisation sociale pour l'atteinte des objectifs.