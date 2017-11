Maroc: Aïd Al-Mawlid Al-Nabawi - SM le Roi adresse des messages de vœux aux chefs d'Etat des pays islamiques

Rabat — SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, que Dieu L'assiste, a adressé des messages de vœux aux chefs d'Etat des pays islamiques, à l'occasion de la célébration de l'Aïd Al-Mawlid Al-Nabawi Al-Charif.

Dans ces messages, SM le Roi exprime Ses sincères félicitations aux chefs d'Etat des pays islamiques, en priant le Très-Haut de les combler de santé et de bonheur, et souhaitant à leurs peuples frères davantage de progrès et de prospérité.

"Nous célébrons cette occasion bénie avec l'espoir qu'elle demeure un phare qui illumine notre voie et stimule nos efforts communs en vue de la réalisation des objectifs de notre Oumma islamique qui aspire à davantage d'unité et de concorde. C'est en soi un gage de pérennité pour sa noble mission civilisationnelle qui s'inspire des valeurs sublimes de notre sainte religion généreuse et tolérante, ainsi que de la conduite et des actions vertueuses de notre Prophète Sidna Mohammed, paix et salut sur Lui", souligne le Souverain dans ces messages.

Sa Majesté le Roi, Amir Al Mouminine, a conclu ces messages en priant le Très-Haut de "guider nos pas dans l'œuvre que nous menons pour consolider les ponts de communication entre les peuples musulmans, raffermir les liens de solidarité et de coopération qui les unissent et concrétiser leurs aspirations à davantage de développement humain global, dans un climat de sécurité, de quiétude et de stabilité".