Congo-Kinshasa: L'ONU entérine le calendrier électoral

En RDC, le Rassemblement de l'opposition et plusieurs mouvements citoyens appellent à manifester dans tout le… Plus »

Mais, tient à mettre les autorités congolaises en garde quant à l'éventualité d'un nouveau report. « Maintenant que le 23 décembre 2018 a été choisi comme date d'élections, les membres du Conseil de sécurité soulignent l'importance capitale de s'assurer que ces scrutins ne soient pas encore repoussés », souligne l'instance onusienne qui se dit prête à agir contre « tous les acteurs congolais dont les actions et déclarations pourraient entraver (... ) l'organisation des élections dans les délais ». Pour l'Organisation des Nations unies, la stabilité de la République démocratique du Congo repose sur la tenue d'un cycle électoral crédible et pacifique qui s'avère crucial pour la paix.

