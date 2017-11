Afrique: Les banques africaines appelées à être présentes au rendez-vous du digital

Mme Codou Ndiaye Lakhoune renseigne que la ligne directrice de la filiale sénégalaise ouverte depuis 2015 est claire : « accentuer sa présence auprès des clients dans leurs projets d’investissement, renforcer la culture de la satisfaction client et de l’innovation et maîtriser les risques ».

Le Groupe semble respirer la bonne santé et selon son PDG, c’est un Groupe africain qui a démarré son aventure, il y a 45 ans, en Afrique Centrale. Il a aujourd’hui un total bilan de plus de 3000 milliards de F Cfa qui est à plus de 300 milliards de fonds propres et plus de 30 milliards de résultat.

Ces présents comités et conseils d’administration organisés dans la capitale sénégalaise et qui se sont tenus du 27 au 30 novembre ont été l’occasion pour les administrateurs d’étudier la situation des trois filiales. Les réalisations de ces dernières dans la zone en nette progression en 2017, ainsi que les perspectives pour l’année 2018 ont été passées en revue.

Dans cette même veine, M. Pape Sarr, ancien directeur du secteur financier et de la compétitivité, croit dur comme fer que « la finance digitale est la voie royale pour les banques et institutions financières de faire un saut qualitatif ».

Les banques africaines sont invitées à ne pas manquer l’ère du digital. L’appel a été lancé par les responsables du Groupe BGFIBank à l’occasion d’une rencontre tenue ce mercredi 29 novembre, en marge des Comités et Conseils d’Administration de la Zone CEDEAO regroupant les filiales du Bénin, de la Côte d’Ivoire et du Sénégal.

