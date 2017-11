Ile Maurice: Grève des employés - Sofitel Imperial restreint par la loi

Dans la même veine que le communiqué émis le 28 novembre, la direction de l'hôtel stipule qu'elle a toujours été disposée à ouvrir le dialogue sur les conditions de travail et à entendre les doléances de ses collaborateurs. «Mais, en tant qu'hôtelier responsable et de surcroit, comme un groupe international, nous ne pouvons engager ce dialogue que dans le cadre prescrit par la loi», peut-on lire.

Cela, à la suite du vote en faveur d'une grève de 195 des employés sur les 198 qui ont pris part au scrutin les 28 et 29 novembre. L'Hotel and Restaurant Employees Union a pris cette décision après l'échec de l'arbitrage de la Commission conciliation et médiation.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.