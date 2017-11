Angola: L'édition des prix Sirius rend hommage au peuple angolais

Luanda — L'hommage au Peuple angolais et à la République d'Angola a été le moment le plus marquant de la septième édition des prix Sirius/2017, réalisée mercredi à Luanda, et organisée par la maison de consultation Deloitte.

A la session déroulée sous le thème "un peuple, un pays", l'organisatrice a offert à l'Angola une statue de Rhinocéros en marche représentant l'élégance de la force de l'Angola qui avec calme, érige ses structures économiques, sociales et politiques.

A l'occasion, le ministre d'Etat au Développement Economique et Social, , Manuel Nunes Júnior, en représentation du Chef de l'Etat, João Lourenço, a qualifié l'hommage d'extrême importance pour la vie économique et sociale de l'Angola, parce qu'il représente la générosité et l'héroïsme du peuple angolais.

"Héroïque et généreux, le peuple angolais est passé par de grandes difficultés, mais est parvenu à les surmonter. Il a conquis la paix et la réconciliation Nationale », a affirmé le gouvernant.

Le gala de remise des prix de la VIIème édition vise à rendre hommage à l'excellence, au talent, aux bonnes pratiques des entreprises et aux personnalités angolaises qui se sont distinguées dans les affaires entre 2016/2017. A cet effet, il a primé l'entreprise Novagrolider comme meilleure entreprise exportatrice.

D'autres part, les entreprises Latiangol, Total E&P Angola, Omatapalo, Banco Caixa Geral Angola ont reçu des prix dans diverses catégories.