Mauritanie: Le Président de la République visite le nouveau siège de la Société "Damane" d'Assurance et Réassurance

Le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, a effectué, mercredi, à Nouakchott ouest, une visite d'information au nouveau siège de la société "Damane" d'assurance et réassurance qui se trouve au centre-ville, sur l'avenue Gemal Abdel Nasser.

A son arrivée sur les lieux, le Président de la République a été accueilli par le ministre de l'Economie et des Finances, M. Moctar Ould Diay, la ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, Mme Naha Mint Hamdi Ould Mouknass et par le Directeur général de la société, M. Mohamed Ould Ejeyrib.

Le Président de la République s'est rendu dans les différents bureaux de la société et a écouté des explications fournies par le Directeur général de cette société et de ses responsables sur les caractéristiques techniques du siège et sur le rôle de la société dans l'assurance des personnes, des biens et des marchandises.

Ce siège flambant neuf se compose de neuf étages et comprend des directions et des services chargés des contrats, de la réassurance et du transport maritime.

Il a été construit sur une superficie de 1000 m2 et ses travaux de réalisations ont duré trois ans avec un coût global d'environ 3 milliards d'Ouguiyas.

Cette entreprise au capital mixte de 6 milliards d'Ouguiyas est détenue à 42% par l'Etat mauritanien, 20% par la SNIM et 38% par le secteur privé mauritanien.

Au cours de cette visite d'information, le Président de la République était accompagné par M. Ahmed Ould Bahia, directeur de Cabinet du Président de la République et par M. El Hacen Ould Ahmed, directeur général du Protocole d'Etat.

A son départ du siège de la société, le Président de la République a été salué par une foule nombreuse de citoyens scandant des slogans louant les nombreuses et importantes réalisations qu'a connues le pays durant ces dernières années.