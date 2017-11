Togo: Le TAS confirme la suspension de Kélani Bayor pour 3ans

communiqué de presse

Dans un communiqué de presse en date du 29 Novembre 2017, la Confédération Africaine de Boxe, vient porter à la connaissance du monde de la boxe africaine la confirmation de la sanction de 3 ans de Kélani Bayor par le Tribunal Arbitral de Sport - TAS.

Selon ce texte signé par Clément SOSSA, qui se réclame Président légal de la Confédération Africaine de Boxe - AFBC, "en référence à la correspondance de Monsieur Franco Falcinelli, Président Intérimaire de l'Association Internationale de Boxe - AIBA en date du 22 Novembre 2017, relative à la Gouvernance au sein de la Confédération Africaine de Boxe - AFBC et adressée aux Fédérations Nationales Africaines, dans son paragraphe six (6) indique que le Tribunal Arbitral de Sport - TAS a clôturé la procédure de recours engagée par Monsieur BAYOR Kelani et précisant que la décision finale de la Commission de Discipline de l'Association Internationale de Boxe - AIBA est définitive et sans recours".

Aussi, poursuit ce document, "la Confédération Africaine de Boxe - AFBC confirme que Monsieur BAYOR Kelani est suspendu pour 3 ans de toutes activités relatives à la boxe et annonce par la même occasion que Monsieur BAYOR Kelani est également suspendu pour une durée indéterminée par la Confédération Africaine de Boxe - AFBC lors de la réunion du Comité Exécutif le 29 Octobre 2017 et approuvé par l'Assemblée Générale Extraordinaire et souveraine du 30 Octobre 2017 à Cotonou (Bénin)".

Revenant sur la nomination de M. Sossa, on indique "que le Président par intérim de la Confédération Africaine de Boxe - AFBC, Monsieur SOSSA SIMAWANGO Clément a été nommé par le Président du Comité Exécutif de l'AIBA Dr. Ching-Kuo WU conformément à l'article 37.3 des Statuts de l'AFBC adopté à Casablanca et en vigueur depuis le 8 février 2009. Cette nomination a été approuvée par le Comité Exécutif le 29 Octobre 2017 et entérinée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 Octobre 2017 à Cotonou (Bénin)".

L'AFBC dit avoir "pris acte du refus de passation des charges par Monsieur BAYOR Kelani et informe l'opinion nationale et internationale que le Siège provisoire de la Confédération est à Libreville au Gabon".

Elle annonce par la même occasion que "l'Administration de la Confédération Africaine de Boxe - AFBC, continue à travailler intensément sur la préparation des prochains programmes et la promotion de la boxe en Afrique sous la supervision de son Président légal, Monsieur SOSSA SIMAWANGO Clément et de son actuel Directeur Exécutif, Monsieur Joseph MULLER".