Sénégal: Remise de dons au CPA de Dakar et au Daara moderne Khadimou Rassoul, lundi

Le Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest du Haut Commissariat des Nations unies aux droits (HCDH-BRAO) compte, en effet, renforcer les capacités d'accueil et de prise en charge des structures d'accueil des enfants victimes d'exploitation et de maltraitance à cause de la mendicité.

"Des kits d'accompagnement alimentaire, vestimentaire, hygiénique, des jeux, du matériel de couchage, des médicaments et produits sanitaires seront remis aux centres d'accueil. Les pensionnaires des centres bénéficieront également d'assistance médicale psychologique et judiciaire", précise le texte.

Cette action s'inscrit "dans le cadre du projet d'+appui à l'éradication de la mendicité et de la maltraitance des enfants+, dans la continuité de la Journée mondiale de l'enfance et en prélude à la Journée des droits de l'homme", souligne le communiqué, qui annonce qu'"une dizaine d'autres centres seront dotés".

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.