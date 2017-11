Afrique de l'Ouest: L' ONU souligne le rôle pivot que joue la Mauritanie dans la sécurité dans le Sahel

La rencontre s'est déroulée en présence du responsable des affaires politiques au bureau du Secrétaire général adjoint, M. Said Kondi, et du deuxième conseiller de la mission diplomatique mauritanienne, M. Mohamed Lemine Sadava.

Il a dit que la Mauritanie a adopté récemment un ensemble de mesures importantes décidées par le peuple à l'issue d'un référendum démocratique et transparent qui ont permis, entres autres, d'apporter des améliorations à l'ancien drapeau du pays et à l'hymne national.

De son côté, le Représentant permanent de la Mauritanie auprès des Nations Unies a réaffirmé l'appui de la Mauritanie aux efforts de l'ONU et sa coopération avec celle-ci pour le renforcement du respect de la dignité humaine, indiquant que la Mauritanie accorde un grand intérêt à l'ancrage de la démocratie et à la promotion de la vie économique des citoyens.

Il a ajouté au cours de la rencontre qui l'a réuni récemment à New York avec le Représentant permanent de la Mauritanie auprès des Nations Unies, M. Ba Ousmane, que les Nations Unies sont en contact permanent avec le secrétariat général du G5-Sahel à Nouakchott dans le but d'approfondir les discussions à la recherche de solutions aux différents problèmes posés.

