Mauritanie: Le Président de la République supervise l'inauguration du regroupement de Sabhalla

Le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, a supervisé mardi après- midi à Sabhalla (Foum Gleita) relevant la moughataa de Mbout, l'inauguration du regroupement villageois de Sabhalla dans la wilaya du Gorgol dans le cadre des manifestations marquant la commémoration du 57ème anniversaire de l'indépendance nationale.

Le Chef de l'Etat a suivi des explications sur ce regroupement, ses composantes, ses répercussions sur les populations de la zone et ce, avant de lever le voile de la plaque minéralogique commémorative du projet.

Le regroupement englobe des installations de service de base : école fondamentale, centre de santé de type "B" et un complexe islamique composé d'une mosquée d'une capacité d'accueil de 1000 fidèles et d'une mahadra.

Ce regroupement a été relié au réseau d'Aftout Chergui à travers un réseau d'adduction d'eau de 6000 mètres et d'un château d'eau d'une capacité de 25 mètres cubes avec une forte pression et d'une fontaine publique dotée de 6 robinets d'une capacité de pompage d'un demi litre à la seconde.

Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz a fait le tour des installations et s'est informé dans quelle mesure elles répondent aux critères fixés dans le cahier des charges et aux aspirations des populations.

Il a également pu voir des prototypes du "programme pilote de l'habitat social en milieu rural ami de l'environnement et à bas coût" qui utilise les matériaux locaux et qui est adapté au caractère urbain de construction qui prévaut dans la zone.

Ainsi l'expérience a permis de favoriser l'existence d'un marché de la main d'œuvre locale, ce qui donné lieu à 'émergence de certaines activités génératrices de revenus au sein du regroupement.

La ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement d territoire, Mme Amel Mint Maouloud a, dans un mot pour la circonstance, déclaré à l'adresse du Chef de l'Etat: «nous voici devant une autre étape des réalisations gigantesques auxquelles vous avez, Monsieur le Président, donné le coup d'envoi en contribution au lancement d'un développement local durable qui traduit les dimensions profondes de la façon dont les pouvoirs publics traitent avec le concept de l'aménagement du territoire qui tend à coordonner et exécuter un certain nombre de travaux visant à garantir une répartition équitable et équilibrée des activités économiques, des infrastructures et équipements socio-collectifs sur l'ensemble du territoire national. »

A son tour, le maire de la commune de Foum Gleita, M. Bouh Ould El Valeh, a dans son mot de bienvenue, au nom des habitants de ce regroupement, dit toute sa satisfaction pour la création de ce regroupement relevant que les orientations du Président de la République ont permis de réaliser de nombreux projets de développement dans cette zone comme le projet Aftout Chergui et le projet PASK et les programmes PNIDDLE et VAINCRE, notant que ce regroupement dont les populations étaient longtemps laissées pour compte, bénéficient désormais d'infrastructures routières, hydrauliques, sanitaires et éducatives ;

Le maire a demandé l'électrification de la commune et des zones avoisinantes et la redynamisation de la direction régionale de la SONADER ainsi que le désenclavement de certaines de ses zones.

Il convient de noter que le projet Aftout Chergui pour l'approvisionnement à partir de Foum Gleita en eau potable des citoyens de la zone estimés à 180 000 âmes est intervenu après la visite historique du Président de la République Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz au triangle de l'Espoir en 2009 et son engagement de désenclaver cette zone et d'assurer à sa population les moyens d'une vie digne après des décennies d'oubli.

La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence des ministres de l'éducation nationale et de la santé, du directeur de cabinet du Président de la République ainsi que du wali du Gorgol.