Tunisie: L'événement à Florence

Les représentants des fédérations nationales concernées, ceux des cinq confédérations continentales et les entraîneurs des vingt-quatre équipes qualifiées feront partie de la cérémonie qui se déroulera au monument historique Plazzo Veccio nordique et sera présidée par le vice-président de la Fivb, Alexander Boricil.

A la suite du tirage au sort, on procédera à l'établissement des rencontres de chaque poule. Toutes les informations utiles se préciseront et permettront aux staffs techniques d'évaluer leurs chances et de voir dans quelle direction ils vont axer leur travail durant les neuf mois qui les séparent du Mondial.

Le Mondial se jouera dans six villes italiennes et trois villes bulgares et à cinq vitesses : un premier tour, puis un deuxième de quatre poules de quatre, ensuite un troisième tour de deux poules de trois, puis les demi-finales et enfin la finale.

L'Italie et la Bulgarie, en tant que pays hôtes, et la Pologne tenante du titre, sont qualifiées d'office.

Le tirage au sort de tout à l'heure tiendra compte du classement mondial de la Fivb, établi le 7 juillet 2017.

Voici les positions actuelles des équipes engagées au Mondial 2018 du 10 au 30 septembre.

1er - Brésil

2e - USA

3e - Pologne

4e - Italie

- Russie

6e - Canada

7e - Argentine

8e - Iran

9e - France

11e - Serbie

12e - Japon

13e - Egypte

14e - Bulgarie

15e - Belgique

16e - Cuba

- Australie

18e - Finlande

20e - Chine

23e - Slovénie

24e - Tunisie

25e - Pays-Bas

29e - Porto-Rico

30e - Cameroun

38e - Rep. Dominicaine

La Russie en sera à sa dix-neuvième participation (héritière d'un passé prestigieux sous le nom de l'Union soviétique). Brésil, Pologne et Italie seront présents pour la dix-septième fois, alors que la Slovénie, figurera pour la première fois. Pour la Tunsie, ce sera son dixième Mondial et le cinquième consécutif.

L'Italie renoue avec l'organisation du championnat du monde après ceux de 1978 et de 2010. Idem pour la Bulgarie après le Mondial 1970.

Pour le Mondial des dames qui aura lieu au Japon du 20 septembre au 21 octobre 2018, le tirage au sort sera effectué le 7 décembre à Tokyo.

Le DTN Rkaya partant

Kamel Rkaya est sur le point de faire ses adieux à la tête de la direction technique de la Ftvb. Solide au poste durant onze ans, il a dû finalement jeter l'éponge, puisque il a perdu le goût de continuer dans un environnement qui ne lui plaît pas. Le courant ne passe plus entre Rkaya et le président de l'instance fédérale, Firas Faleh. Affaire à suivre...

Latcirda, nouvel entraîneur du CFC

Nouvel entraîneur pour le Club Féminin de Carthage. Il s'agit du Portugais Philippe Latcirda, le deuxième étranger après l'Italien Catindo. Le contrat liant les deux parties pour trois ans a pris effet en début de semaine. Le Portugais a entraîné l'équipe nationale seniors féminine de son pays.

Auteur : Taoufik HAJLAOUI

Ajouté le : 30-11-2017